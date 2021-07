Luciano Szafir - Reprodução internet

Luciano Szafir

Publicado 16/07/2021 21:57 | Atualizado 16/07/2021 21:58

Luhanna Szafir voltou às redes sociais após um tempo afastada para falar da evolução do quadro de Luciano Szafir. Além disso, a esposa do ator também agradeceu o apoio dos fãs da família.

“Boa noite gente. Amamos muito vocês. Fiquem com Deus. Fim de semana de paz para todos. Deus é bom. Estamos fortes. Gratidão eterna a cada um de vocês. O pior já passou”, escreveu ela.

Nesta sexta-feira, um novo boletim divulgado pela assessoria de imprensa de Szafir informou que o ator vem apresentando evolução médica no quadro de coronavírus.

"O ator e apresentador Luciano Szafir permanece apresentando evolução satisfatória e já retomou a alimentação por via natural. Ele se encontra em progressão de fisioterapia motora e respiratória, ainda em ajustes medicamentosos. No momento, sem previsão de alta do hospital Copa Star", informa o boletim.