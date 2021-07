Sofia Starling - Reprodução/Instagram

Sofia StarlingReprodução/Instagram

Publicado 16/07/2021 08:31 | Atualizado 16/07/2021 08:32

Rio - A modelo Sofia Starling curtiu o dia de sol no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Ela, que terminou namoro de dois anos com o apresentador André Marques recentemente , compartilhou os registros no Instagram.

fotogaleria

Publicidade

"Praiou por 20 minutinhos com muito sono", escreveu ela ao publicar as selfies no Instagram Stories. Nas fotos, ela aparece usando um biquíni laranja e olhando para a câmera. É possível ver também a tatuagem que carrega nas costelas.