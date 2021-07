Whindersson Nunes - Reprodução

Publicado 16/07/2021 08:16 | Atualizado 16/07/2021 08:24

Rio - Whindersson Nunes falou, na manhã desta sexta-feira, sobre a saudade do filho, que morreu dois dias depois do nascimento. No Twitter, o humorista fez um breve desabafo.

"Saudade do meu filho. Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode. E quando você precisa que o tempo ande rápido, ele para. Enfim", refletiu ele.



Saudade do meu filho — Whindersson (@whindersson) July 16, 2021

Dói demais não ter como fazer nada, nem sei se mais alguma coisa pode me ferir — Whindersson (@whindersson) July 16, 2021

E quando vc precisa q o tempo ande rápido ele para — Whindersson (@whindersson) July 16, 2021