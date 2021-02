Cena da peça 'Segredos de Justiça' Ricardo Brajterman / Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/02/2021 12:08 | Atualizado 08/02/2021 12:09

Rio - A peça "Segredos de Justiça", inspirada no livro homônimo de Andréa Pachá, terá uma temporada virtual no Zoom, de 6 a 28 de fevereiro, em dias alternados. A peça é inspirada no livro homônimo de Pachá, que reúne histórias vividas ao longo de seus mais de 20 anos como magistrada. A direção é de Marco André Nunes e Isabella Raposo. Após cada apresentação haverá debate.

“Segredo de Justiça” revela em suas cenas alguns casos testemunhados pela Juíza e narrados com sensibilidade de autora experiente. Para a versão online, o premiado diretor Marco André Nunes e Isabella Raposo buscaram com os atores Carmem Frenzel, Alexandre Barros, Fabiana de Mello e Souza e Milton Filho novas possibilidades para a plataforma digital. Nos últimos anos, Marco André tem investigado o “atravessamento” entre teatro, música e performance.



Publicidade

Serviço:

06/02 (Sab) às 21hs; 07/02 (Dom) às 20hs; 10/02 (Qua) às 21hs; 13/02 (Sab) às 21hs, 18/02 (Qui) às 21hs, 21/02 (Dom) às 20hs; 27/02 (Sab) às 21hs e 28/02 (Dom) às 20hs



Publicidade

Preços populares R$10,00 e R$5,00



Classificação Etária: 14 anos