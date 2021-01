Rioprevidência é a autarquia responsável pelas aposentadorias estaduais Reprodução

Publicado 30/01/2021 06:00 | Atualizado 30/01/2021 10:45

O Rioprevidência, autarquia responsável pelo pagamento de aposentadorias e pensões do estado, avalia a possibilidade de implementar a prova de vida digital. A ideia, segundo o presidente do órgão, Sérgio Aureliano, é seguir o mesmo modelo implementado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em um projeto-piloto que começou no ano passado.

Aureliano ressalta, porém, que por enquanto essa é apenas uma intenção. E que o recadastramento dos inativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro segue suspenso em decorrência da pandemia da covid-19.

A prova de vida é um dos mecanismos usados pelo Estado do Rio para o controle da folha de pagamentos, evitando, assim, fraudes e depósitos indevidos. O procedimento é realizado atualmente de forma presencial (ou por procuração em casos específicos) e teve que ser interrompido em março de 2020 - medida que vale até hoje - para não expor os beneficiários a riscos de contaminação.

MODELO É POR BIOMETRIA FACIAL

O INSS lançou o projeto-piloto da prova de vida por biometria facial no mês de agosto, em parceria com a Secretaria de Governo Digital (SGD) do Ministério da Economia e a Dataprev. Essa primeira etapa englobou cerca de 500 mil beneficiários de todo o país.

O presidente do Rioprevidência declarou que, apesar da intenção de fazer o mesmo em solo fluminense, ainda não há posição da Dataprev. "A gente quer entrar nesse processo junto com o INSS, fazendo um contrato com a Dataprev e utilizando o mesmo sistema (usado pelo instituto)", disse.

Sérgio Aureliano destacou, porém, que não basta apenas contratar o sistema, há ainda alguns passos burocráticos a serem concluídos. "Há medidas que precisam ser feitas", concluiu.