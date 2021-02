Advogado esqueceu câmera ligada e fez sexo em videoconferência Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 11:45 | Atualizado 02/02/2021 12:08

Rio - Um advogado foi flagrado fazendo sexo durante uma audiência realizada por vídeo no Peru, na última terça-feira, após esquecer sua câmera ligada. As informações são do jornal Daily Mail.

Atônitos, os funcionários do tribunal observaram Hector Paredes Robles se despindo e uma mulher nua subindo em seu colo. O juiz da sessão, John Chahua Torres, chegou a enviar um policial para intervir, enquanto a assessora do advogado tentava alertá-lo de que sua câmera estava ligada.

A cena de sexo, contudo, não deu nenhum sinal de que iria parar, e o juiz teve que intervir: "Estamos testemunhando atos obscenos que representam uma violação da decência pública e são agravados pelo fato de serem registrados nacionalmente", afirmou ele.

Paredes estava defendendo um dos presos após uma operação contra uma quadrilha do crime organizado, conhecida como Los Z de Chanchamayo. Alguns relatos da imprensa afirmam que a mulher era uma cliente, mas sua identidade ainda não foi confirmada.

Após o caso obsceno, o advogado está sendo investigado pelo Ministério Público local.