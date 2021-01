Por iG

Publicado 18/01/2021 21:29 | Atualizado 18/01/2021 21:29

O advogado Lucas Doria, que responde pelos acusados de agressão contra Henri Castelli, desmentiu a versão dada pelo ator em entrevista ao 'Fantástico', no domingo. Em entrevista a "Jovem Pan", o advogado disse que Castelli já contou quatro versões diferentes do que teria acontecido na noite da agressão, que ocorreu no dia 29 de dezembro.

Na entrevista ao portal da rádio, Doria contou outra versão: "O Guilherme contou ao delegado que quando deu o soco no Henri, ele não virou as costas e foi embora, ele foi para cima. Eles caíram no chão e foram separados"."O Henri mesmo fala na entrevista do 'Fantástico' que foram cinco segundos. Do soco ao chão dá uns cinco segundos, seria basicamente isso. Não foi nada arquitetado. Eles brigaram entre eles", completa o advogado, que falou das quatro versões diferentes dadas pelo ator."Primeiro ele falou nas redes sociais que tinha machucado a mandíbula na academia. Depois ele disse que estava sentado na festa mexendo no celular quando foi agredido. Na polícia, quando ele foi ouvido dois dias depois do fato, ele disse que não lembrava de nada. Já ontem, no 'Fantástico', ele chorou muito, mas já não fala mais que estava sentado e foi agredido por trás, ele mudou a história de novo. Ele disse que chegou a Barra de São Miguel e o dono da festa em que ele estava não gostou do fato dele ter saído da festa cedo. É algo sem pé nem cabeça, algo fantasioso e a quarta versão que ele conta do fato. Fica estranho".