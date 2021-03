Mariana Godoy comemora sua estreia no ’Fala Brasil’: ’Cercada de amigos e profissionais preocupados em fazer jornalismo de qualidade’ fotos Edu Moraes / Record TV

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 01/03/2021 07:00

Rio - Depois de anos apresentando um talk-show e de uma curta temporada na Band, Mariana Godoy volta ao jornalismo tradicional nesta segunda-feira, na Record. A jornalista e Sergio Aguiar são os grandes destaques da nova fase do "Fala Brasil", noticiário matinal da emissora, que ganhou uma nova identidade visual para receber os apresentadores. Feliz com sua nova casa, Mariana vê com bons olhos a volta às bancadas de telejornais.

"Estou bastante animada com essa oportunidade que surgiu. Quando recebi o convite da Record TV para voltar ao jornalismo, achei que seria um bom momento para fazer esse retorno. Estar numa emissora que prioriza o jornalismo na sua programação é um privilégio e estou empolgada em mais uma vez na minha carreira fazer parte de um matinal, levando ao público as primeiras e principais informações da manhã. Acredito que é um horário importante, com características próprias", afirma a jornalista, que deseja imprimir sua marca no noticiário.

"O 'Fala Brasil' é um dos telejornais mais tradicionais da emissora, pelo qual já passaram grandes nomes. Agora tenho a oportunidade de apresentar o jornal ao lado do Sergio Aguiar, imprimindo nossa marca. Estamos fazendo reuniões para definir os novos rumos, mas adianto que a proposta é que o 'Fala Brasil' seja mais opinativo e que tenha entrevistas. Novos quadros também devem ser lançados. A logomarca mudou e agora tem somente tons de amarelo, bem matinal".

Companheiro de bancada de Mariana, Sergio Aguiar adianta algumas novidades da atração. "A nova fase do 'Fala Brasil' vai ser ainda mais ágil e vibrante. Vamos trazer entrevistas exclusivas, ampliar o espaço de política e economia. E buscar histórias ricas de personagens no Brasil e no mundo que contribuam para um país melhor", garante o jornalista, que também é só felicidade com a estreia no noticiário.

"Em 2021 completo 30 anos de carreira e apresentar um dos principais jornais da TV é um grande presente! Ainda mais estando ao lado de Mariana Godoy, que vai trazer leveza, carisma e segurança para o jornal. Trabalhamos juntos na Globonews, mas pela primeira vez vamos dividir uma bancada", comemora.

"Eu e o Sérgio trabalhamos juntos na Globonews na mesma época, mas em jornais diferentes. Eu comandava o 'Jornal das 10', enquanto ele estava no 'Em Pauta'. Ele é um profissional super competente, e além de tudo muito educado e elegante. O Sergio transmite credibilidade e juntos acho que vamos conseguir informar os telespectadores com seriedade, mas também com um pouco de descontração. A sintonia tem sido incrível, acho que seremos uma ótima dupla", completa Mariana.

Além de ancorar o noticiário, um dos desejos de Mariana Godoy é voltar a fazer reportagens. "Eu costumo me dedicar por inteiro aos meus projetos, então agora meu foco é a apresentação do 'Fala Brasil', um trabalho que vai exigir bastante de mim e de toda a equipe. Mas com o tempo pretendo fazer reportagens, porque adoro contar histórias, estar na rua".

Depois de passar por emissoras como SBT, Globo, RedeTV! e Band, a jornalista se sente em casa na Record. "Eu tenho muitos amigos na Record TV que já trabalharam comigo, colegas da época da TV Manchete, SBT, Globo. Alguns eu até já sabia que veria, outros eu me surpreendi ao ver pelos corredores. Estou cercada de amigos e de grandes profissionais preocupados em fazer jornalismo de qualidade, com seriedade, o que é imprescindível hoje em dia, mais do que nunca. Isso torna o ambiente muito bom. A acolhida não poderia ter sido melhor".