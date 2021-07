Gabriela Prioli protestou contra Bolsonaro ao ser vacinada contra a covid-19 - Reprodução/Instagram

Publicado 17/07/2021 12:30 | Atualizado 17/07/2021 12:31

Rio - Gabriela Prioli, de 35 anos, tomou a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus (Sars-coV-2) na sexta-feira (16). A apresentadora aproveitou o momento para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Usando uma camiseta com a citação "Liberté, egalité, Jair vai se fudé", Gabriela Prioli comemorou a imunização. A frase estampada na roupa da contratada da CNN é uma referência aos princípios iluministas, que são baseados em liberdade, igualdade e fraternidade.

Na legenda da publicação, Prioli ainda defendeu a vacinação. "A ansiedade por dias melhores se confunde com a tristeza por quem, diferente de mim, não pode esperar a vacina no braço. Vacinem-se", disse ela, que também agradeceu a profissional que aplicou o imunizante. "Daniele [responsável por aplicar o imunizante em seu braço] se você vir esse post, fica aqui o meu agradecimento público por ter aplicado a vacina tão gentilmente, mesmo com as mãos trêmulas", encerrou.