Publicado 03/11/2020 21:07 | Atualizado 03/11/2020 21:09

A advogada criminalista Gabriela Prioli postou em seus stories, na tarde de hoje, uma análise sobre o caso Mariana Ferrer que causou indignação movimentação nas redes sociais após a sentença de "estupro culposo". Segundo Prioli, os posts foram elaborados "rapidinho a partir de uma reportagem", já que ela estava no meio de uma gravação na CNN. Nos Stories do Instagram, Prioli chegou a comparar o caso de estupro com a condenação do ex-presidente Lula.

A apresentadora da CNN analisa o vídeo do julgamento da vítima que foi divulgado hoje: "Os trechos destacados na sentença no vídeo que eu vi falam em erro de tipo. O erro de tipo fala o que está previsto no artigo 20 do Código Penal. O artigo fala que o erro exclui o dolo (a intenção) e permite a responsabilidade por crime culposo, se previsto em lei".

Portanto, segundo Gabriela, o argumento não prevê a criação de um novo crime -- o de estupro culposo -- e sim inocenta o acusado.



Prioli continuou e chamou atenção de seu público para a coerência, comparando o caso da jovem estuprada com o da condenação do ex-presidente Lula.



"Quando uma pessoa é identificada pela polícia como "autor" de algo é sempre uma suposição. Ainda não há sequer denúncia e durante o processo a acusação precisa ser provada. [...] Pensem aí num outro caso famoso, o do Lula. Tanta gente defendendo que ele não é culpado mesmo depois da opinião da polícia, do Ministério Público e do Judiciário em mais de uma instância e agora, nesse caso, a opinião da polícia é o suficiente?", questionou.



Depois de alguns minutos, Prioli publicou mais um story pedindo calma aos seguidores que discordaram dela. "Eu entendo que vocês, sem conhecimento técnico, achem difícil separar a emoção da razão nesse caso. Acreditem, eu me sensibilizo muitíssimo também, mas, como técnica, eu preciso trazer pra vocês a visão técnica", argumentou.

Trending Topics

O nome de Gabriela Prioli ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. A maioria das pessoas acabaram discordando da advogada e acharam um absurdo comparar um estupro com o caso de Lula.

