Publicado 17/07/2021 12:59

Rio - Virginia Fonseca resolveu abrir o jogo sobre a saúde do pai, Mário Serrão, em suas redes sociais. Chorando, a influenciadora contou que o pai, que sofre de depressão, se recusava a se alimentar há dias e a situação se agravou nos últimos dias.

"Eu sei que tem muita gente que gosta dele aqui, por isso vou fala o que aconteceu. Já tinha falado para vocês que ele só queria comer sopa. Quando a gente tentava dar comida para ele, ele fazia força para vomitar para não comer. Por mais que ele esteja nessa situação, ele está lúcido, então não tinha como a gente forçar ou tentar nada, porque se ele não queria, não tinha jeito. A gente sempre incentivava, falava para ele sair do quarto, tentar comer, mas não adiantava. Na sequência, a influenciadora contou como percebeu que o pai não estava bem. Ontem, minha mãe falou 'vai lá ver seu pai', mas eu disse que não ia, porque sempre que eu vou lá (no quarto dele), eu fico pior do que eu já estou. Ai eu desci, mas Deus tocou no meu coração e eu resolvi ir ver o meu pai. Quando cheguei lá, encontrei ele numa situação que me deixou muito triste, brava, porque não consigo entender o motivo dele não querer comer sendo que temos condições e ele pode fazer o que quiser. Falei um monte de coisa para ele, porque me machuca ver ele nessa situação. Disse que o amava, sai do quarto, mas ele não me respondeu de volta. Ai, eu voltei perguntando se ele tinha me escutado, ele disse que me amava também e eu fui dar um beijo na testa dele foi quando percebi que ele tava muito quente. Medi a temperatura e ele estava com febre. Na mesma hora, disse que precisava intervir e levar ele ao hospital", contou Virginia.

Mas, ao chegar no hospital, a família constatou que a situação de seu Mário era grave. "Ele não queria ir de jeito nenhum, já tínhamos falado outras vezes e ele sempre desmarcava, mas dessa vez a gente levou. Chegando lá a pressão dele estava 7/3 e disseram que ele ia precisar ficar na UTI, porque está com pneumonia aguda. Ele está bem, está lúcido, mas continuem rezando por ele", disse a influenciadora.