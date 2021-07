Douglas Sampaio/Jeniffer Oliveira - Reprodução internet

Publicado 16/07/2021 05:00

Jeniffer Oliveira não cumpriu com o prazo da Justiça para pagar a indenização de mais de R$ 10 mil ao ex-namorado, Douglas Sampaio, após perder uma ação movida pelo ator por danos morais. O processo teve início após ele ter sido difamado por ela publicamente como agressor. A atriz foi condenada a pagar a quantia com juros e correção monetária desde o dia do episódio em que os dois protagonizaram uma briga em um restaurante do Rio, em junho de 2018.



O advogado de Douglas, Sylvio Guerra, já entrou com um pedido de penhora contra a atriz. "Realmente expirou o prazo e ela não pagou. Eu requeri ao juiz da 48ª Vara Cível a penhora online nos ativos financeiros dela, ou seja, em conta corrente, poupança ou aplicações. Não havendo dinheiro nos ativos financeiros nós iremos requerer penhora portas a dentro para penhorar bens móveis e depois imóveis, se for o caso", explica o advogado.

Em 2018, Jeniffer Oliveira publicou imagens de seu corpo com hematomas, alegando ter sido agredida por seu então namorado, Douglas Sampaio, enquanto o casal curtia uma noitada em um restaurante bar no Rio. Na ocasião, ela chegou a registrar queixa contra o artista em uma delegacia por agressão. No entanto, no decorrer da investigação as câmeras de segurança do restaurante revelaram que não houve agressão e Douglas foi inocentado da acusação.