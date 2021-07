Elisa Sanches e MC Kevin - Reprodução

F FABIA OLIVEIRA

Publicado 16/07/2021 05:00 | Atualizado 16/07/2021 08:39

Dois meses depois da morte de MC Kevin, a atriz pornô Elisa Sanches revelou o motivo da treta nas redes sociais com a viúva do cantor, Deolane Bezerra. "Ela viu uma mensagem minha no direct dele mandando meu contato novo e aí achou que eu queria acabar com o relacionamento dos dois e foi me provocar. Mas eu não levei para o lado pessoal porque programa é sexo, programa não é relação afetiva, e isso eu deixei bem claro. Eu saí umas três vezes com o Kevin. Ele me contratou e foi só sexo pago", assumiu Elisa em entrevista ao podcast Cortes do Barba.

Elisa ainda contou que em uma das saídas, ela foi parar na casa da Anitta. "Fomos de penetra. Eu, ele e uma galera. Chegando lá, Kevin se apresentou e foi barrado pela própria cantora. "Ela disse que não conhecia nenhum Kevin e que poderíamos ir embora. Ele ficou bem chateado, mas o empresário intercedeu e nós entramos na festa".