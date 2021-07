Carmo Dalla Vecchia - Reprodução

Carmo Dalla VecchiaReprodução

F FABIA OLIVEIRA

Publicado 16/07/2021 05:00

Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais para deixar um alerta aos seguidores, amigos e familiares. Ele contou que há criminosos se passando por ele no WhatsApp. "Não estou ainda pedindo dinheiro para ninguém. Se algum conhecido receber mensagem desse número, não sou eu", disse o ator, que em seguida mostrou o print do perfil que tem tentado aplicar golpes usando seu nome. Nele, o número 21 967501833 se identifica como Carmo e usa uma foto do artista.