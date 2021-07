Tania Mara e Tiago - Reprodução/Montagem

Tania Mara e TiagoReprodução/Montagem

F FABIA OLIVEIRA

Publicado 15/07/2021 21:20 | Atualizado 15/07/2021 21:31

Um passarinho azul contou para uma das assistentes desta colunista que Tânia Mara tinha não só apagado as fotos com Tiago Silva, da dupla com Hugo, de suas redes sociais como bloqueou o número de telefone do rapaz. Pois bem. Fomos no Instagram da cantora e, realmente, os cliques com o cantor sertanejo sumiram do mapa. Tânia, que já não tinha gostado da decisão dele aumentar o pênis com uma cirurgia chamada faloplastia, ficou bem chateada depois que Tiago contou aqui em primeira mão que o affair tinha esfriado por conta do procedimento. Ela resolveu então cortar o mal pela raiz. Ui!

"Na verdade, eu não estava namorando. Eu estava conhecendo e me aproximando de uma pessoa maravilhosa e aí eu decidi fazer essa cirurgia. Claro que foi um susto e, de imediato, ela me questionou pra que e o por que, mas era uma decisão minha, uma responsabilidade minha e ficou estranho. Ninguém foi embora, mas eu não sei mais nada. O amanhã a Deus pertence, sabe? O que eu sei é que estou feliz pra caramba. Acho que nessa hora por causa da exposição e de todo esse buxixo, a gente tem que ter o bom senso e respeitar o espaço do outro", contou ele em entrevista exclusiva à coluna e que depois repetiu a informação do fim do relacionamento para outros sites.

Publicidade

A coluna entrou em contato com Tiago Silva, mas não obteve resposta.