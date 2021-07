Mario Frias e Jones Manoel - Reprodução

Publicado 15/07/2021 20:18 | Atualizado 15/07/2021 20:34

O Twitter provou que está de olho bem aberto com relação as polêmicas entre seus usuários e em cima dos comentários considerados preconceituosos. A direção da rede social apagou na tarde desta quinta-feira (15) um comentário racista do secretário Especial de Cultura do governo federal, Mário Frias, sobre o historiador e ativista negro pernambucano Jones Manoel.

O comentário era uma resposta à postagem do assessor da Presidência da República, Tércio Arnaud Thomaz, de uma imagem do site 'Brasil 247' que exibia a frase: "Jones Manoel diz que já comprou fogos para eventual morte de Bolsonaro". Ele assumiu desconhecer Manoel e Frias respondeu: "Não sei. Mas se soubesse diria que ele precisa de um bom banho".

Não demorou muito para que o assunto virasse uma polêmica. Mário Frias foi duramente criticado e muitos questionaram o motivo dele ter apagado o comentário sem saber que foi a rede que excluiu a postagem. Mas Mario fez um novo post. "Toda pessoa suja precisa tomar banho e não existe pessoa mais suja do que aquela que deseja e celebra a morte de um Chefe de Estado democraticamente eleito enquanto louva um genocida como Stalin".

Toda pessoa suja precisa tomar banho e não existe pessoa mais suja do que aquela que deseja e celebra a morte de um Chefe de Estado democraticamente eleito enquanto louva um genocida como Stalin. — MarioFrias (@mfriasoficial) July 15, 2021

