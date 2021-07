Tiago Leifert - Reprodução

Publicado 15/07/2021 20:49

Quem se inscreveu para o 'BBB 22', se inscreveu. Quem deixou para última hora agora só em 2023. Tiago Leifert anunciou nesta quinta-feira (15) que as inscrições foram encerradas em todo Brasil. Isso horas depois que o poderoso diretor do programa, Boninho, revelou que mais de cem mil pessoas já tinham reservado os respectivos nomes na lista de futuros participantes do reality. Nas próximas semanas, começa a etapa das entrevistas.