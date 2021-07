Matheus Dantas, Enzo Diniz e Arthur Policarpo - Divulgação

Publicado 16/07/2021 02:00

Os atores mirins Matheus Dantas, Enzo Diniz e Arthur Policarpo estão no elenco da novela 'Nos Tempos do Imeprador' e vibram com finalmente a estreia definida pela emissora da próxima novela das 18h: 9 de agosto. E essa trama não é a primeira vez de Matheus na Globo, já que atuou em 'Os Dias Eram Assim' e 'Alto Astral'. Recentemente, ele participou de 'Gênesis', da RecordTV, interpretando o pequeno Hazô, filho de Naor (Jorge Pontual) e de Milca (Tatyane Goulart).

Já Enzo faz sua estreia na Globo, mas passou pelas novelas 'As Aventuras de Poliana', do SBT, 'Jesus' e 'Topíssima' da RecordTV. Arthur Policarpo trabalhou em 'Gênesis', da emissora concorrente, 'Etâ Mundo Bom', da Globo e no filme 'Lulli' pela Netflix, e agora, assim como Matheus e Enzo, está participando da Novela Nos tempos do Imperador.