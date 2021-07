Zilu Godói e Cléo Loyola - Reprodução de internet

Zilu Godoi está envolvida em uma nova treta familiar. Desta vez, o alvo é Cléo Loyola, ex-mulher do sertanejo Luciano. Cléo postou um vídeo em seu Instagram falando sobre a ex-cunhada e ela não gostou. "Muita gente veio me perguntar se eu não vou falar sobre o que a Zilu postou. Zilu é mãe e defende os filhos como eu defendo os meus. Essa história dos filhos dela não terem ficado contra ela é um pouco contraditório, né? Foi o próprio advogado do 'Zé Botinha' (Zezé) que colocou nas redes sociais e deu entrevista para jornalistas. A macumba foi braba. Não falei que você ia ficar na minha mão, Zilu? Eu que mando. Se eu fosse puxa-saco dessa família, eu estava muito bem financeiramente. Eu sou eu mesma. Todo mundo já sabe da verdade e fica querendo viver uma vida de mentira. Você já viveu uma vida de mentira por muitos anos, Zilu. Eu admiro você, mas nem tudo o que você faz eu tenho que engolir. Você foi nos Instagrans e pediu pra tirar as coisas que estavam falando dos seus filhos... Você curte aquilo que te agrada, mas você merece o nosso respeito como mãe e ser humano", disse Cléo.

Zilu resolveu responder: "Eu curto opiniões sinceras e informações verdadeiras! Sempre te respeitei, Cleo... e sempre preservei seu filho e meu sobrinho amado Wesley! Somos mães e não admitimos injustiças com nossos filhos. Meu problema judicial com meu ex-marido não deve interferir nos laços afetivos entre meus filhos e o pai! Não coloco meus filhos contra o pai, e respeito muito o amor deles para com o pai. Assim como eles também me respeitam e me amam como mãe!!! Quando atacam nossos filhos, você sabe muito bem que isso dói na alma de nós mães! E eu amo meus filhos, assim como você ama os seus!!!! Volto a repetir, respeito sua opinião, e sempre respeitei sua história também! Mas não fale dos meus filhos, pois eles sempre me deram muito amor e não merecem pagar por uma separação que cabe apenas à mim e ao meu ex-marido!!!! Fique em paz, e que Deus te abençoe!!! Grande beijo".