Ex-soldado Jéssica Paula do Nascimento denuncia tenente-coronel Cássio Novaes por assédio sexual e ameaças de morteReprodução Internet

Publicado 18/07/2021 09:02 | Atualizado 18/07/2021 09:06

Tenente-coronel assediava soldado por mensagens Reprodução

São Paulo - Denunciado por assédio sexual e ameaças de morte, o policial militar Cássio Novaes, foi promovido a coronel e aposentado da corporação.Em abril deste ano, a ex-soldado Jéssica Paulo do Nascimento, de 29 anos, o denunciou. Segunda ela, as investidas pessoais do então tenente-coronel começaram em 2018, quando ele assumiu o comando do Batalhão da Zona Sul de São Paulo, e passou pelas companhias para se apresentar aos policiais militares e a conheceu, chamando-a para sair assim que conseguiu ficar a sós com ela.A soldado conta que Novaes fez inúmeras investidas sexuais principalmente por mensagens. Mesmo ela dizendo que era casada, tinha filhos e não dando abertura ao tenente-coronel, ele era cada vez mais insistente e, então, as ameaças de morte vieram, também, por áudios. Em uma das falas, o comandante afirma que "não existe segredo entre dois, um tem que morrer" e "quem não tem problema na vida, está no cemitério".