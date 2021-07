O pedido de inserção do padre no PPDDH partiu de membros do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos (CEDDH) - Youtube/ divulgação

Publicado 17/07/2021 19:36 | Atualizado 17/07/2021 19:45

O padre Lino Allegri, de 82 anos, deve entrar para o Programa Estadual de Proteção aos Defensores e Defensoras de Direitos Humanos (PPDDH). No último dia 11, o sacerdote foi, duas vezes, agredido verbalmente por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) enquanto rezava uma missa na Paróquia Nossa Senhora da Paz, em Fortaleza.

O padre tem sido acusado de misturar política e religião por mencionar a atuação do Governo Federal no combate à pandemia.

No vídeo pode-se ver um homem, não identificado, dizendo que Lino estaria transformando a igreja em "um reduto da esquerda" e "impondo ideologia" no local. O individuo ainda xingou diversas vezes o padre e seus auxiliares.

O pároco relatou que ele e outros membros da igreja vêm sofrendo ataques há algum tempo. Os xingamentos de ameaças por meio das redes sociais da igreja e no WhatsApp são constantes.

Confira o vídeo: