Presidente apresentou melhora - Reprodução

Publicado 18/07/2021 09:43

São Paulo - O quadro do presidente Jair Bolsonaro, segundo assessoria do Hospital Vila Nova Star, segue melhorando e a ingestão de alimento líquido foi bem aceita. Durante este domingo, será oferecida dieta cremosa não fermentada ao mandatário.Leia mais: Após ser hostilizado por apoiadores de Bolsonaro, padre deve entrar para programa de proteção no Ceará