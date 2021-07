Bolsonaro - Reprodução TV Globo

Publicado 18/07/2021 10:31

São Paulo - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu alta na manhã deste domingo e deixou o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, pouco antes das 10h. O chefe do Executivo estava internado desde a última quarta-feira devido a uma obstrução intestinal.



De acordo com a nota do hospital, Bolsonaro seguirá com acompanhamento ambulatorial pela equipe médica assistente.

Neste sábado, o médico-cirurgião Antônio Macedo, que acompanha Bolsonaro desde o atentado à facada em 2018, disse que o presidente havia apresentado melhora no quadro e já não apresentava mais uma obstrução intestinal

Bolsonaro foi internado na madrugada de quarta em Brasília, após sentir fortes dores abdominais. No mesmo dia, foi transferido para a capital paulista para realizar exames e avaliar a necessidade de uma nova cirurgia.