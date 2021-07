542.214 óbitos pela doença desde o início da pandemia - Daniel Castelo Branco

542.214 óbitos pela doença desde o início da pandemiaDaniel Castelo Branco

Publicado 18/07/2021 18:25 | Atualizado 18/07/2021 18:26

O Brasil perdeu 948 vidas para a Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 542.214 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) neste domingo,18.



No entanto, os números das últimas 24 horas do estado do Rio Grande do Norte não foram computados por problemas técnicos no acesso às bases do sistema de informação.

O número de infectados está em 19.376.574, com 34.126 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. A média móvel de óbitos está em 1.247 e a de casos está em 40.948.



O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (134.803), Rio de Janeiro (57.578) e Minas Gerais (48.975). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.777), Roraima (1.810) e Amapá (1.880).

Publicidade

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2), São Paulo também lidera com 3,9 milhões de casos. Minas Gerais, com quase 1,9 milhão, e Paraná, com mais de 1,3 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (86.680), seguido por Roraima (117.209) e Amapá (119.899).

Desde o início de junho do ano passado, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.