Bolsonaro foi admitido nesta quarta-feira à noite no Hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital paulista - Reprodução Instagram

Publicado 16/07/2021 20:21 | Atualizado 16/07/2021 21:15

São Paulo - Novo boletim médico do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) indica que o mandatário "mantém evolução satisfatória". De acordo com o texto, o presidente passou por um exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão.

Bolsonaro foi internado em Brasília na madrugada desta quarta-feira após sentir fortes dores abdominais. O presidente foi transferido ao Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde segue internado.

Confira o boletim na íntegra:

O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, continua evoluindo satisfatoriamente. Nesta tarde, o paciente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão. O presidente aceitou bem o início da alimentação. Segue em cuidados clínicos, sem previsão de alta hospitalar.



Direção médica responsável:

Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião-chefe

Dr. Ricardo Camarinha - Cardiologista do Presidente

Dr. Leandro Echenique - Clínico e Cardiologista

Dr. Antonio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star

Dr. Pedro Henrique Loretti - Diretor Geral do Hospital Vila Nova Star