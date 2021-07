Funcionário de um garimpo morreu na manhã desta sexta-feira (16) após sofrer um acidente dentro de um moinho em Poconé - Divulgação

Funcionário de um garimpo morreu na manhã desta sexta-feira (16) após sofrer um acidente dentro de um moinho em Poconé Divulgação

Publicado 16/07/2021 20:18

Cuiabá - Um acidente de trabalho matou um funcionário em um garimpo no Mato Grosso, na manhã desta sexta-feira (16). O acidente aconteceu quando outro funcionário tentou ligar um segundo equipamento, mas apertou o botão errado e acionou o moinho onde o colega estava.



O incidente ocorreu em Poconé, cidade a 104km da capital, Cuiabá. Segundo informações do G1, a vítima chegou a gritar e pedir socorro e o equipamento foi desligado pelos colegas. Mas o moinho já tinha dado a volta e prensado o corpo do funcionário.

Publicidade

De acordo com o corpo de bombeiros, o funcionário estava dentro do equipamento para fazer uma manutenção. Ele teve as pernas trituradas e parte do rosto desfigurado.

O Brasil é 2º país do G20 em mortalidade por acidentes no trabalho.