Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello - Jefferson Rudy/Agência Senado

Ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello Jefferson Rudy/Agência Senado

Publicado 16/07/2021 18:17 | Atualizado 16/07/2021 18:50

O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, negociou em um encontro com empresários a compra de 30 milhões de doses da CoronaVac, como informou a Folha de São Paulo. Em maio, no entanto, Pazuello havia afirmado à CPI que não negociava vacina já que "não era sua competência" enquanto ministro, quando questionado sobre a demora na compra do imunizante da Pfizer. "Eu sou decisor, não posso negociar com a empresa. Quem negocia é o administrativo, não o ministro. O senhor deveria saber disso. Eu retiro. O ministro não pode receber empresa, não pode fazer negociação com empresa. Eu recebo o presidente da Pfizer socialmente, mas a negociação é feita no nível da administração", declarou, à época.

De acordo com a Folha, os empresários representariam a World Brands, uma empresa de Santa Catarina da área de comércio exterior, que ofereceram cada dose do imunizante por US$ 28. O valor é maior do que o anunciado pelo governo: dois meses antes o Executivo divulgou a aquisição de 100 milhões de doses da coronavac pelo preço de US$10.

Publicidade

A reunião de Pazuello com os empresários sobre as tratativas do imunizante chinês, além de contradizer seu depoimento à CPI da Covid, mostrou que o ex-ministro de Bolsonaro estava em um encontro extraoficial, pois sua participação na reunião não constava em sua agenda oficial.