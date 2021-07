Servidora do Ministério da Saúde, Regina Célia presta depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira. - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:43 | Atualizado 06/07/2021 15:46

Rio - Durante a sessão da CPI da Covid desta terça-feira, o senador Alessandro Vieira questionou o caráter das decisões da servidora Regina Célia, fiscal do contrato com a Bharat Biotech para fornecimento de 20 milhões de doses da vacina Covaxin. Mesmo frisando que não se referia à moralidade da servidora, a fala do parlamentar causou um bate-boca com Regina Célia, que precisou da intervenção do vice-presidente da comissão Randolfe Rodrigues.

"Fica a dúvida: não consegui esclarecer qual é o caráter da sua posição. Caráter no sentido de razão, motivo, natureza, não estou questionando seu caráter sob o ponto de vista de moralidade. Qual é a razão para essa postura? Estou tratando de vacina para a covid, o povo tá morrendo na rua, estou tratando de um contrato bilionário, faltando dinheiro pra tudo e a postura é simplesmente de 'ok', chegou pra mim um papel, recebi um e-mail e mandei a resposta", questionou o parlamentar.

"O senhor me desculpe, mas eu não concordo com as suas palavras. Quando o senhor questiona acerca do meu caráter enquanto técnica", rebateu a servidora.

