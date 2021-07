Omar Aziz na CPI da Covid - Edilson Rodrigues/Agência Senado

Omar Aziz na CPI da CovidEdilson Rodrigues/Agência Senado

Por iG

Publicado 06/07/2021 15:09 | Atualizado 06/07/2021 15:21

Brasília - O presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), declarou durante sessão no Senado desta terça-feira (6) que “se tivesse maldade”, acusaria o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, de estar alterando informações do contrato da vacina indiana Covaxin.



Durante o depoimento de Regina Célia Silva Oliveira, servidora da pasta da Saúde, que fiscalizou e aprovou contrato com a Bharat Biotech para fornecimento de 20 milhões de doses da vacina Covaxin, o senador fez a ilação, sem apresentar provas, de que o governo federal pudesse estar “fazendo o arranjo” da documentação para esconder eventuais irregularidades.

O contrato citado por Omar Aziz se refere a ordem de compra de 20 milhões de doses da Covaxin, que envolve a Precisa Medicamentos, que intermediou a compra das vacinas entre o Ministério da Saúde e a farmacêutica Bharat Biotech.



Publicidade

A compra, cancelada por Queiroga, é alvo de suspeita de irregularidades, e é investigada pela CPI da Covid. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), acusado de prevaricação neste caso, também é alvo de inquérito da PGR.



Assista:

Publicidade