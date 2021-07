Tripulantes de navio atracado em Recife testam positivo para a covid - Divulgação

Tripulantes de navio atracado em Recife testam positivo para a covidDivulgação

Por Agência Brasil

Publicado 06/07/2021 15:38 | Atualizado 06/07/2021 15:40

Recife - O Porto do Recife confirmou hoje (6) que nove tripulantes de um navio atracado testaram positivo para a covid-19. Após a confirmação dos diagnósticos, a embarcação foi isolada e permanece em quarentena por 14 dias.

Segundo a assessoria do porto, quatro tripulantes foram encaminhados para a rede hospitalar em Recife e cinco permanecem em isolamento no navio. Ao todo, a embarcação tem 19 tripulantes.

Publicidade

“Reforçamos que, a partir do momento que o Porto do Recife foi notificado sobre o caso suspeito de Covid, a bordo do Shovler, o plano de contingência e emergência em saúde pública do ancoradouro foi acionado. Apenas os agentes da Anvisa estão autorizados para embarcar e desembarcar do navio”, informou a administração do porto.

O navio Shovler, de nacionalidade cipriota, iniciou a viagem na Suécia e estava indo para o Porto de Paranaguá, no Paraná, onde realizaria a descarga de malte.