São Paulo - Os tripulantes de um barco que estava navegando na costa de Nova Gales do Sul, na Austrália, viveram momentos de tensão ao serem atacados por um enorme tubarão-branco. O episódio aconteceu perto de uma carcaça de baleia.



No vídeo, é possível ver o tubarão rondando o barco em que os homens estavam. Em determinado momento, o predador avança contra a embarcação e morde o motor do veículo. A mordida fez com que os tripulantes entrassem em choque. Confira:

Apesar do susto, o animal soltou o motor e foi embora da região sem causar mais problemas aos tripulantes. Eles acreditam que o corpo da baleia morta tenha atraído o tubarão para o local e deixado o animal mais bravo.