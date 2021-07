Pamella Holanda contou detalhes do dia que foi agredida por DJ Ivis - Reprodução/TV Globo

Pamella Holanda contou detalhes do dia que foi agredida por DJ IvisReprodução/TV Globo

Publicado 19/07/2021 09:25 | Atualizado 19/07/2021 09:26

Rio - Neste domingo, Pamella Holanda, digital influencer que denunciou DJ Ivis por violência doméstica, relatou que o ex-marido mostrava fotos íntimas dela para Charles, uma das testemunhas que aparece nas imagens do momento da agressão. Na última semana, o amigo do cantor disse que "travou" e por isso não teria tentado proteger Pamella. As informações são do programa Fantástico, da Tv Globo.

fotogaleria

Publicidade

"A gente começou a discutir porque ele mostrou uma foto minha íntima para o Charles, para esse amigo dele. Eu pergunto o que é, volto pra cozinha e ele continua. Até a hora que eu vou e é a hora que ele me agride", relatou a digital influencer.

"Depois ainda ele me solta e eu ainda vou pra cima dele, mas ele se esquiva; depois, quando eu dou as costas, ele me dá um soco, me dá um chute, me deu um soco nas costas que eu caí no chão e fiquei sem conseguir respirar", completou.

Publicidade

Durante a entrevista ao programa, Pamella contou que o histórico de violência começou em 2020, quando os dois começaram a morar juntos e ela ainda estava grávida da filha do casal.

"Eu estava grávida da mel, de cinco para seis meses. Ele me segurou pelo pescoço e foi me arrastando do corredor até o sofá", afirmou.



Publicidade

Para ela, o medo e a vergonha a impediram de denunciar o ex-marido: "Eu tinha medo, eu tinha vergonha. Eu estava realizando um sonho, eu estava grávida. Eu sempre quis ser mãe. A gente entra num estado de negação, porque a gente não quer admitir pra gente mesmo, a gente quer procurar justificativa, a gente se culpa. É muito difícil".

Apesar de ter conseguido uma medida protetiva contra DJ Ivis, Pamella disse que ainda sente medo.

Publicidade

"Não sei do que ele é capaz. Ele pode entrar, pensar que a vida dele acabou, que não tem nada a perder e vai lá e faz alguma coisa comigo. Tenho muito medo, e vou continuar com medo um bom tempo. Fico pensando como vai ser minha vida quando eu voltar a viver porque esses dias não estou vivendo, estou existindo", completou.