A PM informou que o local foi preservado e a perícia foi acionada - Divulgação/PMERJ

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 13:14 | Atualizado 08/07/2021 16:49

Rio - Um ex-policial militar, identificado como Autino Glaucio Ramos Dias dos Santos, 51, e conhecido como "Tilt", foi morto a tiros de fuzil, na manhã desta quinta-feira (8), na Travessa Virgínia, no bairro Moquetá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a PM, policiais do 20ºBPM (Mesquita) foram acionados para verificar a ocorrência e, ao chegarem no local, encontraram o corpo do ex-militar. Ele foi excluído da corporação em 2016, mas a polícia ainda não revelou o motivo.

Testemunhas relataram que o ex-policial foi baleado por criminosos que estavam no interior de um veículo Palio Weekend, na cor prata.

Crime aconteceu na Travessa Virgínia, no Moquetá, em Nova Iguaçu Reprodução/Google

Segundo informações preliminares, o ex-agente teria envolvimento com a milícia da região.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) fez a perícia no local e vai investigar a motivação do crime.