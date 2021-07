Homem foi preso em ação da Dairj com a Polícia Civil da Paraíba - Divulgação

Homem foi preso em ação da Dairj com a Polícia Civil da ParaíbaDivulgação

Publicado 14/07/2021 17:58

Rio - Um dos líderes do tráfico de drogas da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, foi preso nesta quarta-feira (14), durante uma ação conjunta da Delegacia do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Dairj) com a Polícia Civil da Paraíba. O traficante foi preso dentro de um ônibus, na cidade Queimados, na Paraíba.



O criminoso é acusado de tentar matar agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) durante uma operação em 2020 para prender o chefe do tráfico da comunidade do Dendê, de quem ele é apontado como homem de confiança. Ele estava sendo monitorado pela polícia do Rio.



Publicidade

De acordo com a Polícia Civil, ele entrou em um ônibus clandestino na cidade do Rio, nesta segunda-feira (12), com destino a João Pessoa, na Paraíba, onde planejava morar, para escapar da prisão. Contra ele foi cumprido mandado de prisão preventiva por tráfico de drogas e tentativa de homicídio.