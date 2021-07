Ação aconteceu nas zonas Norte, Oeste e na Baixada Fluminense - Divulgação

Rio - O Procon Estadual do Rio realizou, nesta quarta-feira, uma ação em conjunto com a Delegacia de Defraudações da Polícia Civil para verificar denúncias de uma rede que estaria efetuando a instalação de kit de gás veicular de maneira irregular. Os agentes fiscalizaram quatro lojas Maxx GNV localizadas nas Zonas Norte, Oeste e Baixada Fluminense. Três delas não possuem autorização para realizar a instalação do equipamento e foram interditadas.



Na ação, os agentes identificaram em uma das lojas que o documento entregue aos consumidores para efetuar a homologação do gás junto ao DETRAN é de outro estabelecimento, o mesmo acontece com a máquina utilizada para pagamento com cartão de crédito e débito. Constataram ainda que três instaladoras emitem nota fiscal em nome de outra razão social. E duas não possuem certidão de aprovação e laudo de exigências do corpo de bombeiros.



As lojas de Campo Grande, Ramos e Riachuelo ficarão interditadas até as empresas apresentarem o CRI (Certificado de Registro de Instalador), que é o documento que autoriza o estabelecimento a instalar o gás natural veicular.

O DIA tenta contato com a empresa citada. O espaço está aberto para manifestações.