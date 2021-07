Tiroteio em academia em Nova Iguaçu deixa dois policiais feridos e um suspeito morto - Reprodução TV Globo

Tiroteio em academia em Nova Iguaçu deixa dois policiais feridos e um suspeito morto

Publicado 12/07/2021 14:51

Rio - As câmeras de segurança de uma academia de ginástica e musculação em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, flagraram o tiroteio que matou o cabo da Polícia Militar Evaldo Souza Torres e deixou uma policial civil ferida. O crime aconteceu no dia 30 de junho e Evaldo morreu na semana passada.

Os vídeos revelam toda a ação até o momento da fuga dos bandidos. Em um primeiro momento, a câmera de segurança do lado de fora mostra um carro preto estacionado do outro lado da rua. Com a chegada do PM, três homens usando roupas pretas e armados, descem do carro e seguem na direção da academia.

Vídeo mostra tiroteio em academia, em Nova Iguaçu, que resultou na morte de PM, após emboscada.

Vídeo mostra tiroteio em academia, em Nova Iguaçu, que resultou na morte de PM, após emboscada.

Dois bandidos entram no local e o terceiro fica ao lado de fora. Eles estão encapuzados, usando luvas e já chegam atirando contra o agente, que consegue correr para perto dos equipamentos de musculação.

Na parte de dentro, os frequentadores se assustam com os disparos e correm. No chão, o PM luta com um dos bandidos, consegue desarmá-lo e atira contra ele.

Veja por outro ângulo o momento do tiroteio:

Veja por outro ângulo o momento do tiroteio:

O criminoso ferido consegue sair da academia com a ajuda do comparsa, que segue atirando na direção do policial. Na fuga, os suspeitos trocaram tiros com um policial militar que estava saindo de casa e um deles é baleado e morto.

Segundo as investigações, uma agente da Polícia Civil que estava na academia também ficou ferida, mas sem gravidade. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

Os agentes fazem diligências para tentar identificar e prender os autores do ataque.