Mônica foi vista pela última vez na tarde de sábado, na Vila KennedyArquivo Pessoal

Publicado 12/07/2021 14:45 | Atualizado 12/07/2021 15:17



Rio - Familiares da manicure Mônica Lugarini, de 22 anos, realizam desde a noite de domingo (11) buscas pela jovem no Recreio dos Bandeirantes, onde ela esteve durante o dia. Mônica está desaparecida desde sábado (10) e foi vista pela última vez após atender uma cliente no salão em que trabalha junto com a mãe, na região do Quafá, na Vila Kennedy, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a esteticista Ioná Pontes, mãe da manicure, por volta das 20h, a funcionária de um barraca da Praia do Recreio entrou em contato com ela para informar que havia estado com Mônica durante todo o dia no local. A mulher relatou que quando chegou para trabalhar, às 6h, viu uma menina sentada cochilando perto do posto dos guarda-vidas e que ela não aparentava ser moradora de rua.



Segundo o relato, a mulher conversou com a jovem, que se apresentou como Mônica e contou que tinha uma filha e, que apesar de não ter tido nenhum problema com a família, tinha saído de casa. A barraqueira ofereceu água de coco e comida para a manicure, que voltou a dormir em uma cadeira do quiosque.



"Ela ficou com a moça até ela fechar, às 18h. Quando a moça foi para casa e contou essa história para as filhas, elas contaram que tinham visto na internet sobre uma menina desaparecida e mostraram a foto. Ela me ligou e nós fomos para lá (Recreio) e começamos a rodar tudo. Tem gente lá até agora", contou Ioná.



A mãe de Mônica também diz que antes de desaparecer, a manicure deixou uma mensagem para a irmã pelas redes sociais de uma cabeleireira do salão onde trabalha. No texto, ela diz que ama a família, se despede e pede para que a irmã cuide de sua filha de 3 anos.



"Oi, Suzana. Te amo. Cuida da Maria para mim, por favor, como se fosse sua, ‘tá’? Amo todos e não quero ser uma decepção para minha mãe. Eu sou apaixonada na minha filha, segurei muito, mas não aguento mais!", escreveu Mônica.



Ioná disse que a filha sofreu com depressão entre os 15 e 17 anos e se tratou com terapia. Ela diz que aparentemente Mônica estava bem, mas que poderia estar sofrendo com a depressão novamente, sem que os familiares tivessem percebido. Parentes da jovem têm colocado cartazes que pendem informações sobre seu paradeiro pela cidade. Nesta segunda-feira (12), a esteticista esteve na Cidade da Polícia para dar mais informações sobre o caso para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Em nota, a Polícia Civil informou que a mãe da manicure foi ouvida e os agentes realizam diligências para localizar a vítima. "O caso será transferido para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA)", completa a nota. Informações sobre o paradeiro de Mônica podem ser passadas para Ioná, pelo telefone (21)98888-0722.

Mônica Lugarini, 22 anos, foi vista pela última vez neste sábado, na Vila Kennedy Foto: Arquivo pessoal