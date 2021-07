A Transportes Vila Isabel, que opera linhas do consórcio Intersul, vem enfrentando uma grave crise financeira - Maíra Coelho

Publicado 12/07/2021 11:25

Rio - Mais uma empresa de ônibus entrou com um pedido de recuperação judicial, nesta segunda-feira, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). De acordo com o Rio Ônibus, a Transportes Vila Isabel, que opera linhas do consórcio Intersul, vem enfrentando uma grave crise financeira que afeta todo o setor dos transportes públicos, agravada, principalmente, pela pandemia da covid-19. Ao todo, nove empresas da cidade entraram em recuperação judicial e 16 já fecharam as portas desde 2015, duas durante a pandemia.

"O setor enfrenta crise desde 2015, agravada pela pandemia, quando perdeu 50% do volume de passageiros pagantes. Desde então, o Rio Ônibus vem comunicando a Secretaria Municipal de Transportes sobre a urgente necessidade de suporte financeiro, para que a população não sofra com a diminuição de linhas e de veículos nas ruas. O déficit de arrecadação, só na cidade do Rio, já chega a R$1,5 bilhão", disse o Rio Ônibus.



A Transportes Vila Isabel é uma empresa que transporta parte da população do Rio desde 1962. Hoje opera as linhas 432, 433, 548 e 439.

Na época, Paulo Valente, o porta-voz do Rio Ônibus, afirmou que o sistema não tem condições de sobrevivência sem um aporte de recursos. "Está aí a intervenção do BRT que demonstra isso claramente, só que ficam com um projeto que pode demorar um ano, dois para ser implementado, que é o de ter uma nova bilhetagem, enquanto isso não oferece nenhuma solução para a população. O fato é que se nada for feito imediatamente, em breve outras empresas podem parar e outras vão entrar em recuperação. Quem sai prejudicado disso tudo é a população".