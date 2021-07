Elaine Perez em entrevista após sair do hospital - Reprodução / TV Globo

Publicado 12/07/2021 18:48

Rio - O juiz da 3ª Vara Criminal da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) Alexandre Abrahão Dias Teixeira, realizou, nesta segunda-feira a continuação da audiência de instrução e julgamento do caso envolvendo Vinícius Batista Serra, lutador de jiu-jitsu denunciado por tentativa de feminicído contra a paisagista Elaine Perez da Caparroz.

A continuação da audiência e julgamento será no dia 29 de julho, quando serão ouvidas outras testemunhas, bem como dois peritos.

Nesta segunda-feira, o juiz da 3ª Vara Criminal contou com o depoimento da delegada Adriana Belém, então titular da 16ª DP (Barra da Tijuca), responsável pela investigação do caso.

Antes da sua oitiva começar, a defesa contestou o seu depoimento, afirmando que a autoridade havia quebrado a imparcialidade ao fazer diversas manifestações pessoais efusivas em suas redes sociais contra o fato, inclusive participando de live onde externou posicionamentos pessoais que macularam a imagem do réu, segundo TJRJ.

"Posicionamento pessoal da autoridade policial, como era de se esperar, tornam-se irrelevantes no curso do processo judicial, o que, por sinal, foi, inclusive, advertido às testemunhas instantes antes da leitura da denúncia, que é vedado fazerem juízo valorativo sobre o fato, o que é reservado apenas e tão somente ao juiz” esclareceu o juiz Alexandre Abrahão.



Além da delegada, foram colhidas as oitivas de dois funcionários do prédio onde a paisagista morava, Jucilei de Sousa Andrade e Inácio Severino da Silva – ambos abordaram o réu na saída do edifício após o ocorrido e chamaram a polícia; e Filipe Amorim Sampaio, policial militar que foi o primeiro a chegar no local.



O caso

Em fevereiro de 2019, a vítima foi agredida no apartamento dela, na Barra da Tijuca, Zona Oeste, por mais de quatro horas pelo acusado após marcar um encontro com ele através da rede social. Vinícius responde por tentativa de homicídio qualificado/feminicídio.

À época, Elaine Perez ficou com o rosto desfigurado e teve o pulmão perfurado. Além disso, o apartamento em que ela morava, ficou completamente destruído.