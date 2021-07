Ronaldo Anquieta - Divulgação

Ronaldo AnquietaDivulgação

Publicado 12/07/2021 17:34

Rio - O deputado estadual Ronaldo Anquieta (MDB) assumiu, no dia 25 de junho, a presidência da Comissão de Esporte e Lazer. As comissões são destinadas a examinar questões relevantes do esporte nacional.

Faz-se importante que alguém envolvido em tantos projetos voltados para a prática esportiva e também para o lazer, desempenhe essa função. É o caso de Ronaldo Anquieta, que há mais de uma década não mede esforços para mudar vidas através do esporte. A partir de um trabalho reconhecido, o parlamentar contribui para a elevação da qualidade de vida e bem-estar social de muitos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro, proporcionando uma nova realidade para muitas pessoas.

Publicidade

O deputado falou sobre a responsabilidade e satisfação de integrar a comissão. "Me sinto honrado por assumir essa função tão importante para o nosso estado. Essa satisfação vem acompanhada da responsabilidade de fazer mais e me superar a cada dia. Estou preparado para somar com o crescimento e desenvolvimento do nosso estado, através do esporte", afirmou Ronaldo.

Anquieta integrou a gestão de projetos em parceria com universidades federais que inseriram o Rio de Janeiro como potência esportiva e social nos anos de 2016 a 2019. Em 2019, atuou como Secretário Municipal de Esporte e Lazer no Município de Miguel Pereira e, no último trimestre de 2019, recebeu o convite para assumir a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Itaboraí.