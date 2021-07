Vacinação - Divulgação / Lucas Alvarenga

Vacinação Divulgação / Lucas Alvarenga

Publicado 12/07/2021 17:30

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estima que, até esta segunda-feira, cerca de 89 mil pessoas estão com a segunda dose da vacina contra a covid-19 atrasada no Rio. A imunização contra a doença causada pelo novo coronavírus só fica completa após a aplicação das duas doses.

Para que todas as pessoas completem o esquema vacinal, a SMS realiza a busca ativa por quem ainda não retornou ao posto para tomar a segunda dose no tempo correto. Com os dados cadastrados na base do Sistema Único de Saúde (SUS), os agentes comunitários tem um protocolo a ser seguido em caso de atraso.

Publicidade

"As pessoas vacinadas têm seus dados inseridos no cadastro do SUS e, com base nas informações registradas, equipes das unidades de saúde fazem tentativa de contato, inicialmente por telefone, para agendamento do retorno para a D2. Caso não obtenham sucesso, uma outra tentativa poderá ser feita pelo endereço de residência", esclareceu a SMS.

Até esta segunda-feira, o Painel Rio Covid-10 apota que 3.346.026 pessoas receberam a primeira dose e 1.155.341, a segunda. No momento, 19,1% da população carioca está imunizada contra o novo coronavírus. O número total de doses aplicadas no Rio é de 4.635.223.