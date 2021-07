73ª DP (Neves) - Foto: Reprodução

Publicado 12/07/2021 15:39

Rio - Dois homens foram presos em flagrante, neste domingo, por tentar furtar energia em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Eles estavam usando uniformes da companhia Enel e um caminhão cesto aéreo sem identificação. Com eles, a polícia apreendeu cabos, uniformes, dispositivos de rede e ferramentas. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

O crime aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Zé Garoto, em São Gonçalo. A ação foi feita com o apoio de policiais do programa São Gonçalo Presente e da 73ª DP (Neves), onde o crime foi registrado. Furto de energia elétrica tem pena prevista de um a oito anos de reclusão.