Em Coimbra, Portugal, protestos contra Bolsonaro tomam conta das ruas Raoni Arraes

Por iG

Publicado 03/07/2021 12:01 | Atualizado 03/07/2021 13:34

Os protestos contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também estão sendo realizados por brasileiros que residem fora do Brasil neste sábado. Essa é a primeira manifestação contra o governo após o superpedido de impeachment, protocolado na Câmara dos Deputados na quarta-feira, 30.



Nomeados de '3JForaBolsonaro', os atos estão sendo apoiados pelas mais diversas classes, indo de partidos de esquerda, passando pelo centro e até mesmo partidos de direita, como o PSDB paulistano, globalizando mais de 360 cidades no Brasil e em outros 15 países, segundo os organizadores.

Os primeiros registros de manifestações no exterior feitos por brasileiros foram compartilhados nas redes sociais. Em Berlim, na Alemanha, dezenas de manifestantes se reuniram no Portão de Brandemburgo. Segundo informou a agência de notícias Deutsche Welle em sua conta brasileira no Twitter, eles criticaram a gestão da pandemia no Brasil e pediram o impeachment de Bolsonaro, além de denunciarem a violência contra os povos indígenas. Cartazes também lembravam a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Além da capital alemã, também foram registrados atos em Munique e Viena.



Confira abaixo:

O desejo de #ForaBolsonaro vai além do Brasil

Em Coimbra, Portugal, o Vozes no Mundo Coimbra também se une ao coro que pede o fim do governo genocida.

