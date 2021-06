Manifestantes tentam queimar ônibus em Guadalupe, na Zona Oeste - Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 20:02

Rio - Manifestantes tentaram queimar um ônibus na Avenida Brasil, nas imediações do conjunto habitacional do Exército Brasileiro em Guadalupe, na Zona Oeste. De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE) estiveram no local e impediram que o veículo fosse incendiado.

Alô amigos e equipes do @OperacoesRio na Av. Brasil, pista lateral, sentido Centro em frente ao Conjunto Habitacional do Exército em Guadalupe, Zona Norte do Rio. pic.twitter.com/HQh4GGVhDG — Marcos Marcelo (@Marcos_Marcelo_) June 22, 2021

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), a pista a lateral no sentido Centro foi interditada. Às 18h15 a via já estava totalmente liberada.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver objetos no meio da rua pegando fogo. Ainda não há informações de qual seria o motivo do protesto. Equipes do BPVE permanecem na região reforçando o policiamento.