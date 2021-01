Aos 37 anos, Geraldo Pedro dos Santos tem empresas abertas em diferentes segmentos Arquivo Pessoal

Por RAI AQUINO

Publicado 17/01/2021 04:00

Rio - Desde muito pequeno, Geraldo Pedro dos Santos sempre esteve envolvido com o empreendedorismo. O cria da favela do Muquiço, em Guadalupe, conta que aprendeu a investir no próprio negócio quando ainda tinha apenas 10 anos e vendia água nas ruas do bairro da Zona Norte do Rio. Hoje, com 37 anos, ele tem várias empresas abertas em diferentes segmentos.

"Quando eu vendia água e outras bebidas a R$ 1, eu aprendi que quanto mais produtos eu tinha para vender, mais retorno tinha. Às vezes a água não estava vendendo, mas o refrigerante saía", conta o empreendedor.

Publicidade

fotogaleria

Casado e pai de duas filhas, uma de 11 e outra de 12 anos, Geraldo tem atualmente uma empresa que presta consultoria na construção civil e uma casa de eventos em Vila Valqueire. O local de shows e apresentações na Zona Oeste do Rio também conta com um salão de beleza e um bar no mesmo espaço, também dele.

Publicidade

O empreendedor ainda mantém duas lojas de produtos online; uma para vender um redutor de gorduras e outra maquiagens. A mulher também cuida desses dois negócios juntamente com ele.

"Aprendi desde criança que quanto mais opções eu tenho para dar para o meu cliente, menos dificuldade eu passo", reforça, dizendo que gera cerca de 100 empregos diretos e indiretos com os vários negócios que mantém.

Publicidade

FAMÍLIA DE TRABALHADORES

Por causa da infância pobre no Muquiço, Geraldo sempre viu o pai e a mãe trabalhando muito para sustentar a família. Por isso, desde muito pequeno ele é pau para toda obra.

Publicidade

"Passei dificuldades, mas não passei fome. Lá em casa, todo mundo corria atrás, ninguém se entregava, cada um na sua especialidade", relembra.

O empreendedor conta que começou a vender água na rua para ajudar um primo. De lá para cá, não parou mais. Ele chegou a trabalhar como ajudante de pedreiro, de onde tirou a experiência para abrir sua empresa no ramo da construção civil.

Publicidade

"Ainda pequeno, eu trabalhava como ajudante de pedreiro. Fui aprendendo como funcionava a área até que comecei a trabalhar como representante comercial de uma empresa", narra.

Daí para a abertura do seu próprio negócio no ramo foi um pulo. A empresa existe desde 2015 e já prestou serviços para grandes marcas. Paralelamente ao trabalho na construção civil, Geraldo vinha produzindo shows, até que abriu, no fim do ano passado, a casa de eventos em Vila Valqueire. O bar e o salão na casa de shows foram para aproveitar o espaço em tempos de vacas magras da pandemia.



Publicidade

"Eu não estou podendo fazer muito evento por causa da pandemia. Então, abri o salão e o bar no mesmo local para que o cara que não quer acompanhar a esposa ou a namorada esperem bebendo algo, enquanto elas cuidam delas", defende.

CAIU PARA SE LEVANTAR



Publicidade

A ligação de Geraldo com a música vem de família, já que o empreendedor é primo de Claumir Jorge, o Claumirzinho, que faz parte do grupo Molejo. Ele também é primo de Wagner Monteiro, que foi Rei Momo do Carnaval carioca de 2014.

Mas nem todas as empresas abertas por Geraldo deram certo. O cria do Muquiço já foi dono de uma pizzaria, de outro bar e de uma perfumaria. Ao longo de quase uma vida de empreendedorismo, ele diz que já "quebrou" três vezes.

Publicidade

"Eu aprendi mais perdendo do que ganhando. Parece que você vai ganhando experiência. Todo tombo que eu tive na vida serviu como base para eu voltar com mais força", afirma.

Sobre o futuro, o empreendedor espera que seus negócios cresçam para que possa ajudar mais pessoas com emprego.

Publicidade

"Quero estabilizar e crescer. Quero ajudar quem está perto, porque quem está longe, Deus está ajudando", defende.