Cartaz de procurados Hello Ketty e Vinte Anos - reprodução

Cartaz de procurados Hello Ketty e Vinte Anosreprodução

Publicado 16/07/2021 19:20 | Atualizado 16/07/2021 19:36

A quadrilha de Vinte Anos era da facção criminosa Amigos dos Amigos (ADA) e se aliou em 2019 ao Comando Vermelho, durante os confrontos entre o CV e o Terceiro Comando Puro (TCP) na disputa pelo controle do tráfico de drogas das comunidades da Coréia, também em São Gonçalo. O bando atuava de forma violenta para executar suas vítimas e desafetos.



Publicidade

Quem também seguiu o mesmo rumo de Vinte Anos foi o seu braço direito no comando da Nova Grécia, a traficante Hello Kitty. Ela era apontada pela polícia como a responsável por diversos roubos em Niterói e São Gonçalo e figura presente no controle do tráfico de drogas da comunidade.



Alessandro Luiz ascendeu à liderança da Nova Grécia no início da década de 2000, até ser preso em 2008. Após cumprir parte da pena, ele conseguiu a progressão para o regime semiaberto no Instituto Penal Ismael Pereira Sirieiro, de onde fugiu em dezembro de 2017. Ainda preso, ele teria conseguido articular o apoio de criminosos da ADA para ocupar a Nova Grécia e voltar ao antigo comando do tráfico no local.



Publicidade

Investigações policiais dão conta ainda de que Rayane estaria presente em quase todas as invasões articuladas por Vinte Anos. Nas redes sociais, a jovem tornou- se conhecida por colocar fotos em que aparece posando com armas.



fotogaleria

Publicidade

Nova Grécia X Morro da Coréia



Situada às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), a Nova Grécia é conhecida pelos constantes confrontos entre policiais militares e criminosos, que costumam fazer arrastões nas estradas do entorno.



Publicidade

O clima na região ficou instável desde que Thomas Jayson Gomes Vieira, antigo 2N e agora 3N, de 26 anos, deixou o CV e se aliou ao Terceiro Comando Puro (TCP). Essa mudança teria sido uma das causas do rompimento entre ele e Antonácio do Rosário, 35, o Schumaker – morto pelo antigo aliado.



Depois da morte de Schumaker, 3N deixou São Gonçalo e se abrigou no Complexo da Maré, na Zona Norte da capital. De lá, ele controla o tráfico do Morro da Coréia, com pretensões de voltar a expandir seus domínios na região, principalmente sobre comunidades controladas pelo Comando Vermelho.



Publicidade

Com medo, líderes do CV resolveram contra-atacar e tentaram invadir a Coreia, sem sucesso. Os traficantes do CV na região fazem parte da "Tropa do Coroa", liderada por Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, que, mesmo preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte, é o chefão do Comando Vermelho no município.