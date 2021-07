Publicado 17/07/2021 11:31

Policiais Civis da Delegacia Especializada no Atendimento á Mulher (DEAM) prenderam um homem acusado de violência doméstica, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. O acusado ateou fogo na companheira e era procurado desde 2007.

Jeferson Moreira de Brito, 39, foi preso por lesão corporal grave. Em 2007, inconformado pelo fim do relacionamento, o agressor jogou álcool pelo corpo de sua companheira e ateou fogo em seguida. O crime aconteceu no interior da residência do casal, na comunidade da Rocinha, Zona Sul do Rio. Após a agressão, Jeferson fugiu do local.

Publicidade

A vítima foi salva por vizinhos, que conseguiram controlar o fogo e socorrê-la imediatamente, levando-a ao hospital. O criminoso foi condenado a três anos e sete meses de prisão no regime semi aberto.