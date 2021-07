Polícia apreende animais silvestres e prende quatro pessoas na Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia - Divulgação

Publicado 17/07/2021 08:06

Itatiaia - Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia Especializada em Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) da Polícia Civil do Rio resultou na apreensão de centenas de animais silvestres na noite desta sexta-feira (16) em Itatiaia, no interior do estado.

Os agentes realizavam uma ação integrada na Rodovia Presidente Dutra (Via Dutra) e abordaram dois veículos de passeio, que haviam saído de São Paulo com destino ao Rio, transportando ilegalmente diversas espécies da fauna brasileira, como macacos, corujas, papagaios, jabutis e pássaros.



Quatro pessoas foram presas em flagrante. Roberty Willyam Volpi, 34 anos, Luana de Melo Volpi, 24, Carlos Emanuel Silva Varanda e Bianca Faria dos Santos, ambos com 21 anos, foram conduzidos até a 89ª DP (Resende), juntamente com os veículos e os animais resgatados. Todos eles foram autuados em flagrante delito dos crimes de tráfico de animais e associação criminosa.



Os animais foram avaliados por um médico veterinário e encaminhados ao Centro de Tratamento de Animais Silvestres (CETAS) do Ibama, em Seropédica, na Baixada Fluminense, para serem submetidos a uma triagem a fim de serem reinseridos na natureza.