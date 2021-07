Polícia Militar Ceará - Divulgacao

Publicado 16/07/2021 18:50

Rio - A Polícia Militar do Rio passará a incluir casos de intolerância religiosa na lista de acionamento do 190. As regras de como os agentes de segurança devem agir em cada situação foram publicadas em um boletim interno na corporação no início desse mês.

O texto, depois de apresentar as justificativas para a inclusão na lista de ocorrência do canal, também especifica quais crimes estão correlacionados a casos de intolerância e que medidas devem ser tomadas pela Central. Além disso, foi criado um protocolo de como os agentes devem agir em cada situação.

Em casos envolvendo tortura, os PMs não orientado a, em caso de ausência do corpo de bombeiros ou serviço de urgência, socorrer a vítima, prende o acusado e acionar a Polícia Civil. Os agentes também precisaram preservar a cena do crime para a realização da perícia no local.

Em caso em que o crime esteja associado com ato público de discriminação, a Central é orientada a registrar o número de pessoas envolvidas e, se for possível, tentar identifica-las. No local da ocorrência, os agentes devem dar voz de prisão para os envolvidos e leva-los a delegacia.

Em uma outra circunstância, o informativo trata a correlação como crime de terrorismo. Nesse caso em específico são listadas uma série de ações as quais os agentes devem tomar diante diante de ocorrência como essa.