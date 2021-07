Orca chegou a seguir e rodear o barco dos marinheiros. Comportamento é comum na espécie - Divulgação

Publicado 16/07/2021 17:32 | Atualizado 16/07/2021 18:56

Rio - Um grupo de orcas foi flagrado nesta quinta-feira nadando próximo à Ilha dos Franceses, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio. O flagrante em vídeo foi feito por marinheiros da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Aremac), que procuravam uma baleia jubarte. O barco do grupo chegou a ser seguido por uma das orcas.

Orca segue barco usado por marinheiros da Associação da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (Aremac), em Arraial do Cabo.



Divulgação

De acordo com a Fundação do Meio Ambiente da Prefeitura de Arraial do Cabo, a equipe da Aremac estava fazendo uma ronda para tentar encontrar uma baleia jubarte que estaria na área da reserva extrativista, com uma rede de pesca enrolada no tórax, para tentar soltar o material do animal. Ela teria sido avistada por um drone da Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo (ResexMar) usado no monitoramento da região.

Quando retornavam de um percurso que passou por pontos comuns nas rotas migratórias, entre as localidades do Bufador, Ponta do Focinho e Ilha dos Franceses, se depararam com o grupo de orcas. Pelas imagens feitas pela equipe, é possível ver que um dos indivíduos chega a seguir a embarcação usada pelo grupo.

Segundo a fundação, diferentemente das baleias, a orca, que é da família dos golfinhos, possui um comportamento costuma nadar muito próximo das embarcações. Assim que perceberam a presença da orca, desengataram a lancha para fazer a observação. O animal ainda rodeou a lancha e depois seguiu em frente.

Apesar da bela vista, a Aremac lembra que barqueiros, turistas, pilotos de jet-sky, surfistas e mergulhadores devem ficar a, pelo menos, 100 metros das baleias em rota de migração e, de forma alguma, persegui-las. O mergulho junto aos mamíferos também é proibido. As determinações são da Lei Federal 7643/1987 e das portarias 117/1996 e 23/2002 do Ibama.